Об этом проинформировали в Комитете избирателей Украины.

Отмечается, что в течение последнего месяца существенно ухудшились показатели голосований монобольшинства. “Слуги народа” стали чаще проваливать голосования, не обеспечивая 226 голосов “за”.

Так, всего в марте было принято 25 законодательных актов. Только за 7 из них проголосовали 226 и более нардепов от “Слуги народа”.

“Таким образом, депутаты монобольшинства фактически провалили голосование по 70 % последних решений Рады”, – отмечают в КИУ.

Например, за постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке проголосовали лишь 179 “слуг народа”, за увольнение Игоря Уманского с должности министра финансов – 187, за назначение Максима Степанова министром охраны здоровья – 195, за закон о невозвращении банков бывшим владельцам – 198, за увольнение Ильи Емца с должности министра охраны здоровья – 201, за назначение Сергея Марченко министром финансов – 212, за назначение Игоря Петрашко министром экономики – 217, а за закон об открытии рынка земли – 206.

Обеспечить 226 голосов “за” от “слуг народа” удалось только во время голосований за: отставку правительства Алексея Гончарука и увольнение членов Кабмина (240 и 242 “за”); назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины и формирование нового состава Правительства (242 и 228 “за”); назначение Андрея Тарана министром обороны (239 “за”) и назначение Дмитрия Кулебы министром иностранных дел (242 “за”).

“В состав фракции “Слуги народа” входят 248 народных депутатов, которые имеют статус монобольшинства. Однако, как показывает мониторинг КИУ, реально голосует меньшее количество людей. В течение марта “Слуга народа” лишь 7 раз смогла собрать необходимые 226 “за”. И, если ранее это выглядело как временные сбои в работе фракции, то сейчас есть основания говорить о систематической проблеме в работе монобольшинства. При этом голосов не хватало за важные кадровые назначения, и без помощи от других фракций эти решения просто не были бы приняты”, – подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.