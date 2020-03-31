Об этом проинформировали в Комитете избирателей Украины.
Отмечается, что в течение последнего месяца существенно ухудшились показатели голосований монобольшинства. “Слуги народа” стали чаще проваливать голосования, не обеспечивая 226 голосов “за”.
Так, всего в марте было принято 25 законодательных актов. Только за 7 из них проголосовали 226 и более нардепов от “Слуги народа”.
“Таким образом, депутаты монобольшинства фактически провалили голосование по 70 % последних решений Рады”, – отмечают в КИУ.
Например, за постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке проголосовали лишь 179 “слуг народа”, за увольнение Игоря Уманского с должности министра финансов – 187, за назначение Максима Степанова министром охраны здоровья – 195, за закон о невозвращении банков бывшим владельцам – 198, за увольнение Ильи Емца с должности министра охраны здоровья – 201, за назначение Сергея Марченко министром финансов – 212, за назначение Игоря Петрашко министром экономики – 217, а за закон об открытии рынка земли – 206.
Обеспечить 226 голосов “за” от “слуг народа” удалось только во время голосований за: отставку правительства Алексея Гончарука и увольнение членов Кабмина (240 и 242 “за”); назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины и формирование нового состава Правительства (242 и 228 “за”); назначение Андрея Тарана министром обороны (239 “за”) и назначение Дмитрия Кулебы министром иностранных дел (242 “за”).
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“В состав фракции “Слуги народа” входят 248 народных депутатов, которые имеют статус монобольшинства. Однако, как показывает мониторинг КИУ, реально голосует меньшее количество людей. В течение марта “Слуга народа” лишь 7 раз смогла собрать необходимые 226 “за”. И, если ранее это выглядело как временные сбои в работе фракции, то сейчас есть основания говорить о систематической проблеме в работе монобольшинства. При этом голосов не хватало за важные кадровые назначения, и без помощи от других фракций эти решения просто не были бы приняты”, – подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.
- Ранее в КИУ сообщали, что в партии “Слуга народа” до сих пор нет ни одного официального сотрудника и ни одного местного отделения со статусом юрлица.
- По данным КИУ, за полгода депутаты Верховной Рады Украины 9 созыва приняли меньше законов, чем предыдущие нардепы.