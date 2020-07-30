Руководители мировых технологических гигантов Amazon, Apple, Facebook и Google дали показания в Конгрессе США, пытаясь убедить законодателей, что не вытесняют конкурентов с рынка и работают честно.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

На слушаниях в онлайн-режиме присутствовали генеральные директора компаний Amazon (Джефф Безос), Apple (Тим Кук) , Facebook (Марк Цукерберг) и Google (Сундар Пичаи). К каждому из них были разные вопросы и разный уровень давления.

Разбирательство продолжается около года. За это время было собрано больше 1,3 миллиона экземпляров различных внутренних документов IT-гигантов. Эти документы, по словам конгрессменов, якобы свидетельствуют об их неконкурентных практиках.

В июне 2019 года подкомитет палаты представителей США по вопросам регулирования коммерческого и антимонопольного права начал масштабное расследование в отношении Apple, Google, Amazon и Facebook.

Разбирательство должно оценить соответствие их конкурентных практик антимонопольному законодательству страны.

Это первый случай, когда главы компаний-гигантов дают показания одновременно.

Сенаторы во время слушаний обвинили Google в “краже контента” у сервиса Yelp, Facebook — в покупке Instagram с целью “устранить конкурента”, Amazon — в использовании данных от поставщиков для копирования их продуктов, а Apple — в удалении из AppStore мобильных приложений независимых разработчиков, которые конкурируют с приложениями компании.

Позиция компаний

Перед началом слушаний каждая компания направила официальные письма, в которых изложила позицию по тем слушаний.

Amazon. В письме компании указано, что объем мирового рынка ретейла равняется 25 триллионам долларов, а доля Amazon на нем составляет менее 1%, потому компания априори не может быть монополистом.

“Каждый день Amazon конкурирует с крупными, уважаемыми компаниями, такими как Target, Costco, Kroger и, конечно, Walmart — компанией, чей размер более чем в пять раз превышает Amazon. Онлайн-продажи Walmart в первом квартале этого года выросли на 74 процента”.

Google. В компании заявили, что работают в условиях высокой конкуренции и динамичного развития мировых рынков, где цена за IT-продукты часто отсутствует либо постоянно снижается, в то время как их качество перманентно растет. Глава компании заявил, что у них есть много конкурентов, когда дело касается поиска информации в Интернете.

Facebook. Руководитель компании Марк Цукерберг отметил, что у него действительно успешное предприятие.

“Мы начинали с нуля и смогли дать людям отличные сервисы, которые оказались ценными для них. Насколько я понимаю, по закону компания не является плохой, просто потому что она большая. Многие крупные компании, которые не справляются с конкуренцией, просто перестают существовать. Вот почему мы сосредоточены на создании и обновлении наших продуктов”.

Apple. В компании заявили, что не занимают доминирующую позицию ни на одном рынке, где ведут бизнес.

Суть слушаний в Конгрессе

Слушания продлились более пяти часов. Сенаторы задавали вопросы главам технологических гигантов. Часто вопросы совершенно не касались вопросов, связанных с антимонопольным урегулированием.

В Конгрессе высказали три аргумента в пользу того, что компании мешают конкуренции.

Каждая платформа стала “узким местом” для дистрибуции контента, товаров и сервисов.

Платформы используют контроль над цифровой инфраструктурой для наблюдения за другими компаниями, а затем используют эту информацию в свою пользу.

Платформы “злоупотребляют контролем над технологиями, чтобы увеличивать свою власть” и постановки своих продуктов выше других.

Facebook, Марк Цукерберг

Член палаты представителей США Прамила Джаяпал продемонстрировала отрывки из собственной внутренней переписки, датированной 2012 годом, в которой обсуждалась возможная покупка компаний Instagram или Path, а одним из мотивов было названо “устранение конкурента”.

“Даже если на рынке появятся новые конкуренты, покупка Instagram, Path или Foresquare даст нам фору в год или даже больше, прежде чем кто-то из других компаний станет близок к их размеру”, — писал Цукерберг в феврале 2012 года.

В следующем месяце компания купила Instagram за один миллиард долларов.

В ответ Цукерберг заявил, что сделка по покупке Instagram была проверена и одобрена Комиссией по ценным бумагам и рынкам США.

NEW: Here are the documents the House obtained about Facebook’s purchase of Instagram — including Zuckerberg’s discussion about “neutralizing a competitor” https://t.co/NrXDkLzxcn pic.twitter.com/BopG0IrW9P — Casey Newton (@CaseyNewton) July 29, 2020

Джаяпал после начал читать другие отрывки из переписки, утверждая, что Цукерберг склонял основателей Instagram и Snapchat к продаже своих компаний путем угроз, обещая создать конкурирующие им сервисы и таким образом устранить их со своего пути.

Google. Сундар Пичаи

Обвинения Google связаны с доминированием на рынке поиска и рекламы.

Глава антимонопольного подкомитета Дэвид Чичиллине заявил, что у властей есть доказательства того, что Google “крадет контент” у других онлайн-сервисов.

Как пример, он заявил, что Google копировал отзывы о ресторанах у сервиса Yelp, а после того, как Yelp выразил свое возмущение по этому поводу, Google угрожал понизить сайт этой компании в поисковой выдаче.

Пичаи не смог прокомментировать эти случаи.

Представители Республиканской партии, конгрессмены Кен Бак и Мэтт Гатц спрашивали Пичаи о том, почему Google в 2018 году отказалась от контракта с Пентагоном на 10 миллиардов долларов. Политик говорили, что компания якобы сотрудничает с “госструктурами в Китае и держит там лабораторию искусственного интеллекта”.

Пичаи в ответ сказал, что компания не сотрудничает с китайскими военными и имеет множество контрактов с госструктурами США, в частности, Минобороны.

Apple, Тим Кук

Apple обвиняют в том, что она препятствует развитию независимых приложений, устанавливая высокую комиссию в App Store — от 15 до 30%.

Глава компании Apple объяснял политикам суть различных инцидентов с мобильными приложениями в AppStore.

Демократы Вал Демингс и Люси Кей Макбат спрашивали о том, почему в 2018 году компания удалила из AppStore некоторые мобильные приложения для родительского контроля после того, как выпустила собственное подобное приложение под названием Screen Time.

Documents from the Hearing on “Online Platforms and Market Power: Examining the Dominance of Amazon, Apple, Facebook and Google" pic.twitter.com/yPPjbdjOIJ — House Judiciary Dems (@HouseJudiciary) July 29, 2020

К нему было меньше всего вопросов и претензий. Вопросы законодателей больше были похожи на критику недовольных пользователей приложений.

Amazon, Джефф Безос

К главе Amazon были наиболее неприятные вопросы. Они, в основном, касались неконкурентного поведения в отношении небольших компаний, которые продают свои товары через Amazon.

Прамила Джаяпал заявила, что сотрудники Amazon относятся к данным независимых продавцов как к “кондитерской”, в которую можно зайти и полакомиться, то есть в любой момент получить информацию для разработки собственных продуктов. Также она говорила, что Amazon копирует успешные товары независимых продавцов.

Люси Кей Макбат заявила, что независимые продавцы, которые давали показания, “использовали такие слова, как “буллинг”, “страх” и “паника”, описывая свои взаимоотношения с Amazon”.

Безос признал, что существует политика, которая запрещает использование сторонних данных о продавцах для поддержки собственного бизнеса Amazon под частной торговой маркой.

Очень часто Безос говорил, что не может ответить на вопрос, либо не может вспомнить инцидент, о котором его спрашивали.

Результаты слушаний в Конгрессе

Законодатели рассчитывают на то, что слушания продемонстрируют всем, что гиганты действительно нарушают грани, демонстрируя негативный пример и уничтожая конкурентов.

“Их модель поведения — доминировать и использовать доминирующее положение, чтобы устанавливать собственные правила, при которых их конкуренты не могут добиться успеха”, — заявила Прамила Джаяпал.

Руководители компаний постоянно делали акцент на том, что они работают в США и ради США, принося прибыль государству.

Безос говорил, что компании нужны “американские рабочие”, чтобы доставлять товары “американским покупателям”.

Руководитель Apple сказал, что его компания – американская, и ее успех возможен только в США.

Цукерберг обращал внимание на борьбу США с Китаем за технологическое превосходство.