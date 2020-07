Об этом сообщает американский телеканал CNN.

На слушаниях в онлайн-режиме присутствовали генеральные директора компаний Amazon (Джефф Безос), Apple (Тим Кук) , Facebook (Марк Цукерберг) и Google (Сундар Пичаи). К каждому из них были разные вопросы и разный уровень давления.

Разбирательство продолжается около года. За это время было собрано больше 1,3 миллиона экземпляров различных внутренних документов IT-гигантов. Эти документы, по словам конгрессменов, якобы свидетельствуют об их неконкурентных практиках.

В июне 2019 года подкомитет палаты представителей США по вопросам регулирования коммерческого и антимонопольного права начал масштабное расследование в отношении Apple, Google, Amazon и Facebook.

Разбирательство должно оценить соответствие их конкурентных практик антимонопольному законодательству страны.

Это первый случай, когда главы компаний-гигантов дают показания одновременно.

Сенаторы во время слушаний обвинили Google в “краже контента” у сервиса Yelp, Facebook — в покупке Instagram с целью “устранить конкурента”, Amazon — в использовании данных от поставщиков для копирования их продуктов, а Apple — в удалении из AppStore мобильных приложений независимых разработчиков, которые конкурируют с приложениями компании.

Перед началом слушаний каждая компания направила официальные письма, в которых изложила позицию по тем слушаний.

Amazon. В письме компании указано, что объем мирового рынка ретейла равняется 25 триллионам долларов, а доля Amazon на нем составляет менее 1%, потому компания априори не может быть монополистом.

Google. В компании заявили, что работают в условиях высокой конкуренции и динамичного развития мировых рынков, где цена за IT-продукты часто отсутствует либо постоянно снижается, в то время как их качество перманентно растет. Глава компании заявил, что у них есть много конкурентов, когда дело касается поиска информации в Интернете.

Facebook. Руководитель компании Марк Цукерберг отметил, что у него действительно успешное предприятие.

Apple. В компании заявили, что не занимают доминирующую позицию ни на одном рынке, где ведут бизнес.

Слушания продлились более пяти часов. Сенаторы задавали вопросы главам технологических гигантов. Часто вопросы совершенно не касались вопросов, связанных с антимонопольным урегулированием.

В Конгрессе высказали три аргумента в пользу того, что компании мешают конкуренции.

Член палаты представителей США Прамила Джаяпал продемонстрировала отрывки из собственной внутренней переписки, датированной 2012 годом, в которой обсуждалась возможная покупка компаний Instagram или Path, а одним из мотивов было названо “устранение конкурента”.

“Даже если на рынке появятся новые конкуренты, покупка Instagram, Path или Foresquare даст нам фору в год или даже больше, прежде чем кто-то из других компаний станет близок к их размеру”, — писал Цукерберг в феврале 2012 года.

В следующем месяце компания купила Instagram за один миллиард долларов.

В ответ Цукерберг заявил, что сделка по покупке Instagram была проверена и одобрена Комиссией по ценным бумагам и рынкам США.

NEW: Here are the documents the House obtained about Facebook’s purchase of Instagram — including Zuckerberg’s discussion about “neutralizing a competitor” https://t.co/NrXDkLzxcn pic.twitter.com/BopG0IrW9P

— Casey Newton (@CaseyNewton) July 29, 2020