Об этом сообщается в пресс-релизе Moody’s.
Основной причиной повышения рейтинга страны является выделение Международным валютным фондом (МВФ) очередного кредита. В Moody’s ожидают, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый в последние годы.
Одновременно Moody’s подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг Ca по еврооблигациям на сумму 3 миллиарда долларов, которые Украина продала в декабре 2013 года. Единственным, кто оспорил облигации, было российское правительство. Облигации оспаривается из-за международного вооруженного конфликта между двумя правительствами. Правительство России (Baa3 stable) подало в английский суд на Украину за погашение облигации.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что повышение рейтинговым агентством Moody’s Investors Service кредитного рейтинга Украины до В3 со “стабильным” прогнозом является мощным позитивным сигналом для украинских и иностранных инвесторов.
Moody’s считает, что перспективы реформ, необходимых для дальнейшего улучшения кредитного профиля Украины, ухудшаются, поскольку власти сосредоточены на реагировании на давление, возникающее в результате вспышки коронавируса.
- 12 июня Украина получила первый транш по кредиту от Международного валютного фонда.
- В Международном валютном фонде считают, что украинская экономика не оправится от кризиса из-за эпидемии коронавируса до 2023 года.
- Накануне исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу поддержки Украины на $5 млрд.