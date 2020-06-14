Moody's Investors Service 12 июня повысило долгосрочный рейтинг правительства Украины по эмитенту и приоритетным необеспеченным рейтингам до B3 с Caa1. Прогноз по рейтингам стабильный.

Об этом сообщается в пресс-релизе Moody’s.

Основной причиной повышения рейтинга страны является выделение Международным валютным фондом (МВФ) очередного кредита. В Moody’s ожидают, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый в последние годы.

Одновременно Moody’s подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг Ca по еврооблигациям на сумму 3 миллиарда долларов, которые Украина продала в декабре 2013 года. Единственным, кто оспорил облигации, было российское правительство. Облигации оспаривается из-за международного вооруженного конфликта между двумя правительствами. Правительство России (Baa3 stable) подало в английский суд на Украину за погашение облигации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что повышение рейтинговым агентством Moody’s Investors Service кредитного рейтинга Украины до В3 со “стабильным” прогнозом является мощным позитивным сигналом для украинских и иностранных инвесторов.

Moody’s считает, что перспективы реформ, необходимых для дальнейшего улучшения кредитного профиля Украины, ухудшаются, поскольку власти сосредоточены на реагировании на давление, возникающее в результате вспышки коронавируса.