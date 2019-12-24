В Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра заявили, что мораторий на продажу земли будет действовать до вступления в силу нового закона.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

“Основным условием отмены моратория на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения было вступления в силу закона об обороте земель. Поскольку принятие закона не произошло, в действие вступили пункты 14 и 15 раздела Х “Переходные положения “Земельного кодекса””, – сказано в сообщении.

Отмечается, что соответственно указанным пунктам Земельно кодекса до вступления закона в силу внесение права на земельный пай в капитал хозяйственных обществ запрещено.

Помимо того, не допускается и продажа-покупка земельных участков сельскохозяйственного назначения коммунальной и государственной собственности.

