Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.
“Основным условием отмены моратория на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения было вступления в силу закона об обороте земель. Поскольку принятие закона не произошло, в действие вступили пункты 14 и 15 раздела Х “Переходные положения “Земельного кодекса””, – сказано в сообщении.
Отмечается, что соответственно указанным пунктам Земельно кодекса до вступления закона в силу внесение права на земельный пай в капитал хозяйственных обществ запрещено.
Помимо того, не допускается и продажа-покупка земельных участков сельскохозяйственного назначения коммунальной и государственной собственности.
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