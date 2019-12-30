Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что президент России Владимир Путин много раз сознательно лгал о Польше.

Об этом говорится в заявлении польского премьера, опубликованном на официальном сайте правительства.

“Президент Путин неоднократно пытался оболгать Польшу. Он всегда делал это сознательно. Обычно так происходит, когда власть в Москве испытывает международное давление, связанное с ее действиями. Давление совсем не на исторической, а на современной геополитической арене”, – говорит Моравецкий.

Также премьер Польши напомнил, что Россия потерпела несколько серьезных поражений в последние недели.

“Провалом закончилась попытка полностью подчинить себе Беларусь, Европейский союз в очередной раз продлил санкции за незаконную аннексию Крыма, а переговоры в нормандском формате не только не привели к отмене санкций, но и прошли на фоне очередного обострения – на этот раз с американской стороны – которое значительно усложнит реализацию проекта “Северный поток-2″”, – заявил он.

Моравецкий напомнил также и о дисквалификации российских спортсменов от участие в соревнованиях за допинг.

“Российский народ – самый пострадавший от Сталина, одного из самых жестоких диктаторов в мировой истории – заслуживает правды. Искренне верю в то, что российский народ – это свободные люди, и что они отвергают сталинизм, даже если президент Путин пытается его реабилитировать”, – сказал он.