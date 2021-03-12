Морковка, однополый секс и гомофобия: в киевском издательстве разгорелся скандал из-за книги для подростков

Украинское издательство "Книголав" приобрело авторские права на книгу шведского писателя Инти Чавес Переса "Уважение. Мальчика о любви, сексе и согласии". Однако при переводе и редактировании возникли разногласия, которые переросли в скандал.

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Морковка и ЛГБТ-символика

Шведский писатель довольно подробно рассказал в своей книге о том, что необходимо знать мальчику подросткового возраста о сексуальных отношениях. В частности, рассказывается и о гомосексуальном сексе у мужчин.

Перевод книги поручили Анне Топилиной и редакторке Юлии Ярмоленко. Однако они так и не нашли компромисса.

Госпожа Топилина в своем Facebook подробно описала ситуацию. Женщина уточнила, что она культурологиня, социальный работник и будущая сексологиня, ведь сейчас приобретает эту профессию.

Когда ей предложили перевести эту книгу, женщина очень обрадовалась.

“Я очень обрадовалась, что моя страна настолько продвинутая, и я смогу внести вклад в доброе дело, и немедленно согласилась на перевод. Он был сдан вовремя, я получила гонорар и больше ничего о ней не слышала. А вот тут начинается самое интересное”, – написала переводчица.

Она узнала, что ее перевод редактирует другая дама. Более того, издательство решило убрать из книги раздел о сексе между мальчиками. Тогда же стало известно, что автор якобы бы согласился на такой вариант.

В издательстве Топилина узнала, что они хотят только убрать неточности которые “нарушают законы Украины”. Однако представители “Книголава” не уточнили, какой именно закон нарушает информация о гомосексуальных отношениях. Поэтому она уверена, что это “проявления гомофобии” со стороны издательства.

Также переводчица прикрепила скриншоты из Instagram-stories госпожи Ярмоленко о том, что она хочет изменить в переводе.

По словам переводчицы, в книге есть несколько моментов, на которые постоянно указывают в издательстве.

“В тексте есть несколько сомнительных моментов, в том числе рекомендация использовать для разработки ануса длинную морковку в презервативе, если нет возможности приобрести и хранить дилдо. Или носить символику ЛГБТ, чтобы показать, что ты гей и найти партнера. Эти неточности – это буквально два предложения на всю книгу”, – написала Топилина.

Она заявила, что требует издать книгу в ее варианте перевода с мнениями настоящих ЛГБТ-специалистов.

Переводчица связалась с автором книги, который ничего не знает об удалении целого раздела его работы.

“Этого не произойдет”

Довольно быстро ситуацию прокомментировал сам писатель Инти Чавес Перес. В своем Twitter он отметил, что не позволит удалять раздел о сексе между мальчиками.

“Получаю сейчас много сообщений из одной страны, где известный инфлюенсер проводит кампанию за удаление информации о ЛГБТ из моей книги “Уважение”. Как правообладатель я могу заявить, что этого не произойдет. Я обсуждаю с местными активистами возможность посетить страну”, – написал он.

“Радужная лента – это опасно”

Позже сексологиня Юлия Ярмоленко обнародовала свою позицию относительно перевода книги. По ее словам, она посоветовала сменить несколько эпизодов, но эти советы якобы должны рекомендательный характер.

“Какие моменты я действительно советовала изменить? Во-первых, о радужной ленте … Или убрать, или указать, что это может быть опасно. Такой вывод я сделала, читая новости и посты вокруг КиевПрайд. А также инструкции от организаторов (о риске демонстрации ЛГБТ-символики за пределами прайда). Во-вторых, та сама злополучная морковь … Разрабатывать анус перед анальным сексом не нужно! Это неправильная рекомендация. Для расслабления сфинктера достаточно пальцев“- уточняет редактор.

Ярмоленко добавила, что ей пришлось заблокировать Топилину, ведь она оставляла агрессивные и оскорбительные комментарии.

“Я не советовала удалять куски текста. Я вообще ненавижу что- то корректировать. Почему же тогда согласилась? Потому что хотела, чтобы книга в Украине вышла. Потому автор и правообладатели дали на это согласие”, – резюмирует она.

“Продолжается работа”

Издательство “Книголав” заверило, что правообладатели книги дали согласие на изменения в тексте перевода.

“Заметим, что издательство еще не удалило ни фрагмента из текста, над ним еще продолжается работа. Мы не скрываем ничего ни от переводчицы, ни от автора, потому что не получили всех комментариев специалистов, к которым обратились, и не сформировали конкретную позицию. Хотим отметить, что издательство не меняет текст без разрешения переводчиков или авторов. Это очень важно понимать!” – говорится в заявлении.

Издательство заверило, что проинформировало грантодателя о ситуации. По данным Топилиноц, речь идет о House of Europe, программу, которая финансируется Европейским Союзом.

“Стереотипы нельзя ломать”

Отдельно ситуацию решила прокомментировать соучредитель издательства “Книголав” Светлана Павелецкая. На своей странице в Facebook она заявила, что поддерживает позицию Юлии Ярмоленко, ведь, по ее мнению, издавать книгу “Уважение …” в оригинальном изложении в Украине может оже быть опасно.

“Книга издавалась в Швеции, где другой уровень развития общества, другие стереотипы. Я знаю, что со стереотипами нужно работать, но их нельзя ломать. Когда ломаешь – страдают те, кто не должен”, – написала Павелецкая.

Женщина также акцентировала на сомнительных моментах книги. Поэтому считает оригинальное изложение опасным в украинских реалиях.

“Например, в книге написано, что если хочешь проверить свою ориентацию, надень ЛГБТ-символику и пройдись по городу. Я как издатель не хочу нести ответственность за 14-15 летнего мальчика, который так выйдет на Троещине, Отрадном, или в индустриальном районе Кривого Рога, и вместо сексуальности проверит прочность черепа. Я не хочу ломать стереотипы его костями“, – отмечает она.

Совладелица издательства пообещала издать книгу с согласия автора и правообладателя. Стоимость печати – 500 тысяч гривен.