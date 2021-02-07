Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в западной части страны выпадет снег, а днем местами значительный снег. На Закарпатье – снег с дождем. На юге и в северных и центральных областях днем местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. Также ожидается снижение температуры: ночью в Черниговской области -13-18 °, а Сумской – -19-24 °. Днем – -9-14.
На юге и Прикарпатье ночью 4-9 °, днем - 1-6 ° мороза. На Закарпатье и в Одесской области ночью около 0 °, днем 1-6 °. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. В западных областях – 15-20 м/с.
В Киеве ночью без осадков, днем - небольшой снег. Температура ночью -15-17 °, днем - -10-12 °, а дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.
- Ранее сообщалось, что в субботу, 6 февраля, в Украину придет похолодание. Температура воздуха иногда упадет до -16.