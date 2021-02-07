В воскресенье, седьмого февраля, погода в Украине ухудшится - ожидается значительный снег и похолодание до -24 °.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западной части страны выпадет снег, а днем ​​местами значительный снег. На Закарпатье – снег с дождем. На юге и в северных и центральных областях днем ​​местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. Также ожидается снижение температуры: ночью в Черниговской области -13-18 °, а Сумской – -19-24 °. Днем – -9-14.

На юге и Прикарпатье ночью 4-9 °, днем ​​- 1-6 ° мороза. На Закарпатье и в Одесской области ночью около 0 °, днем ​​1-6 °. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. В западных областях – 15-20 м/с.

В Киеве ночью без осадков, днем ​​- небольшой снег. Температура ночью -15-17 °, днем ​​- -10-12 °, а дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.