Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Осадков на большей части территории не предвидится: мокрый снег с дождем ожидается только в северных областях.
В центральных областях температура воздуха ночью -8 – -5 ° С, днем 2-5 ° С.
На западе страны: ночью – -4 – -7 °С, днем +2-5 °С.
В северных областях: ночью -5 -8 °С, днем +2-5 °С.
На востоке страны: ночью -5 – -8 °С, днем +1-4 °С.
В южных областях: ночью -4 – -7 °С, днем +5-8 °С.
Кроме южной части, в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью -1 – -4 °С, днем 0 – +3 ° С.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
- Накануне в Украине было солнечно, лишь в восточных областях ожидался дождь и мокрый снег.