В воскресенье, седьмого марта, в Украине ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать штормовых значений - до 20 м / с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадков на большей части территории не предвидится: мокрый снег с дождем ожидается только в северных областях.

В центральных областях температура воздуха ночью -8 – -5 ° С, днем ​​2-5 ° С.

На западе страны: ночью – -4 – -7 °С, днем ​​+2-5 °С.

В северных областях: ночью -5 -8 °С, днем ​​+2-5 °С.

На востоке страны: ночью -5 – -8 °С, днем ​​+1-4 °С.

В южных областях: ночью -4 – -7 °С, днем ​​+5-8 °С.

Кроме южной части, в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью -1 – -4 °С, днем ​​0 – +3 ° С.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.