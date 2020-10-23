Об этом она сказала в эфире ток-шоу.

“Относительно того, что вы говорите: пусть он пойдет на базар, пусть он то, пусть он там когда-то играл чем-то по роялю, как в Верховной Раде вы сказали. Вы знаете, вы …, ну коль пошла такая пьянка, говорим откровенно. “Европейская Солидарность” делает большое зло, на мой взгляд, в том, что она сейчас нарушает основы национальной безопасности, потому что президент Зеленский, нравится он вам или не нравится, это главнокомандующий страны и рассказывать там, кто там чем играет на рояле и куда на “ты” там президент должен уйти… Вы понимаете, вы делаете все, чтобы люди разуверились во всех ветвях власти: в президенте, потом в религии… Даже если когда вы придете к власти, вы придете на руины.. “, – заявила Мосейчук, общаясь с нардепом от “ЕС” Артуром Герасимовым.

Отметим, ранее нардеп от “Европейской солидарности” Виктория Сюмар раскритиковала Зеленского за его послание касательно настоящего Украины.

Сюмар осудила Зеленского за упоминания о достижениях революций 2004 и 2014, поскольку он, по ее словам, не имел к ним никакого отношения.

“Я много цинизма видела в этой Раде, но такого цинизма, честно скажу, не видела еще ни разу. Я увидела банального пиарщика и циника, который на всем святом умеет только пиариться. Который рассказывает, что он к двум революциям имел отношение. Я к ним имела отношение, а не он! Где он тогда был? Он членом играл на рояле, когда мы стояли на всех майданах страны”, — сказала она.

Также нардеп подчеркнула, что в своем выступлении президент должен был уделить внимание тому, куда движется страна, что будет с украинской армией и прочему, однако уделил внимание другому.