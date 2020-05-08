Экс-глава Закарпатской области Геннадий Москаль предоставил генеральному прокурору якобы доказательства работы народного депаутата от фракции "Слуги народа" Андрея Геруса на российские и беларусские спецслужбы.

Об этом сообщается на официальном сайте Геннадия Москаля.

По словам Москаля, в действиях Геруса присутствуют признаки государственной измены.

В опубликованном обращении отмечается, что единый диспетчерский центр поддержания частоты в энергосистемах России, Беларуси, Молдовы и Украины находится в России.

Поскольку Украина и Молдова проявляют желание отсоединиться от российского центра, поэтому Россия всячески пытается препятствовать энергетической евроинтеграции Украины.

Таким образом Россия пытается всячески содействовать краху энергетической системы Украины, а также созданию дефицита энергии.

“По моей информации, как бывшего заместителя руководителя Службы безопасности Украины, Герус Андрей Николаевич является тем самым агентом влияния спецслужб Российской Федерации”, – говорится в заявлении Москаля.