Об этом сообщается на официальном сайте Геннадия Москаля.
По словам Москаля, в действиях Геруса присутствуют признаки государственной измены.
В опубликованном обращении отмечается, что единый диспетчерский центр поддержания частоты в энергосистемах России, Беларуси, Молдовы и Украины находится в России.
Поскольку Украина и Молдова проявляют желание отсоединиться от российского центра, поэтому Россия всячески пытается препятствовать энергетической евроинтеграции Украины.
Таким образом Россия пытается всячески содействовать краху энергетической системы Украины, а также созданию дефицита энергии.
“По моей информации, как бывшего заместителя руководителя Службы безопасности Украины, Герус Андрей Николаевич является тем самым агентом влияния спецслужб Российской Федерации”, – говорится в заявлении Москаля.
- Ранее сообщалось, что 1 октября 2019 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. Первую закупку электроэнергии из РФ осуществило ООО “Юнайтед Энерджи”. Эта компания в 2019 году заключила несколько контрактов на поставку газа АО “Днипроазот”, которая входит в группу “Приват” Игоря Коломойского.
- По словам нардепа от фракции “Европейская солидарность” Иванны Климпуш-Цинцадзе, нардеп от “Слуги народа” и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус пролоббировал поправки в законопроект о ядерной безопасности, которые позволили компании украинского олигарха Игоря Коломойского осуществить закупку дешевой электроэнергии из России.