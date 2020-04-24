Российская Федерация хочет доставить в Киев груз с гуманитарной помощью – для Киево-Печерской Лавры, в которой произошла вспышка коронавируса COVID-19.

Эту информацию агентству “ВВС News Украина” подтвердила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

Так, накануне в росСМИ появилась информация, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова призывает свою украинскую коллегу помочь с доставкой в Киево-Печерскую Лавру гуманитарного груза от “российских верующих”. Отмечалось, что Министерство социальной политики Украины “не отвечает” на соответствующее обращение Москвы.

Москалькова настаивает, что данная “миссия” носит “исключительно гуманитарный характер”, информирует российское агентство “ТАСС”. Утверждается, что собрано “более двух тонн лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств”, необходимых в борьбе с распространением коронавируса. Однако для их доставки необходимо специальное разрешения от Министерства социальной политики Украины.

“Я получила обращение Татьяны Москальковой. Но это вопрос к Министерству социальной политики”, – рассказала “ВВС News Украина” Людмила Денисова.

Она уточнила, что рассказала российской коллеге, как должен происходить этот процесс.

“Инициатор обращения, который хочет передать груз, должен обратиться в Министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи”, – подчеркнула украинский омбудсмен.

Денисова отметила, что не решает таких вопросов, а только контролирует соблюдение прав.

Как известно, Киево-Печерская лавра находится на полном карантине после того, как там произошла вспышка коронавируса. Больных уже более 100.

На прошлой неделе пресс-служба УПЦ МП заявляла, что бизнесмен и нардеп Вадим Новинский обеспечивает церковь средствами для противодействия коронавирусу. В частности, последний раз он передал митрополиту Онуфрию защитные маски.

Впоследствии стало известно, что у Новинского обнаружили коронавирус. А в СМИ появилась информация, что у митрополита УПЦ МП Онуфрия диагностировали коронавирус и госпитализировали под чужим именем.

В Украине уже несколько монастырей УПЦ МП закрыты на карантин. В частности, Киево-Печерская и Почаевская лавры. Ранее в УПЦ МП призывали не бояться коронавируса и ходить в храмы.