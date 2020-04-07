Об этом идет речь в докладе МОТ, опубликованном 7 апреля.

В отчете за 18 марта МОТ прогнозировала, что количество людей, оставшихся без работы в связи с пандемией COVID-19 составит около 25 млн человек.

По новым данным организации, во втором квартале 2020 года во всем мире сократится 6,7 процента рабочего времени. Это эквивалентно 195 млн работников, занятых полный рабочий день.

Огромные потери ожидаются в странах с доходами выше среднего (7,0%, 100 млн работающих на полную ставку). Это намного превышает последствия финансового кризиса 2008–2009 годов. Наиболее значительное сокращение работников ожидается в:

арабских странах (8,1% что эквивалентно 5 млн работающих полный рабочий день);

Европе (7,8% или 12 млн работающих полный рабочий день);

Азиатско-Тихоокеанском регионе (7,2%, 125 млн в полном объеме).

Уже сейчас, по информации МОТ, более четырех из пяти человек (81%) от общей численности рабочей силы (3,3 млрд человек) в настоящее время страдают от полного или частичного закрытия рабочих мест.

Наиболее подверженные риску сектора — проживание (отели, гостиницы, хостелы), питание (кафе, рестораны), производство, розничная торговля, деловая и административную деятельность.

“Согласно новому исследованию, 1,25 миллиарда работников занято в секторах, которые определены как подверженные высокому риску “резкого и разрушительного” увеличения увольнений и сокращения заработной платы и рабочего времени. Многие из них работают на низкооплачиваемых, низкоквалифицированных работах, где внезапная потеря дохода является разрушительной”, — отметили в МОТ.

В региональном разрезе доля работников в этих “подверженных риску” секторах варьируется 26% в Африке до 43% в Южной и Северной Америке.

По словам Генерального директора МОТ Гая Райдера, то, что происходит сейчас, — “самое большое испытание для международного сотрудничества за последние 75 лет”. Он призывает политиков принять комплекс мер для урегулирования ситуации, направленных на:

поддержку предприятий, занятости и доходов;

стимулирование экономики и рабочих мест;

защиту работников на рабочем месте;

созданию социальный диалога между правительством, работниками и работодателями для поиска решений.

“Мы должны найти решения, которые помогают всем сегментам нашего глобального общества, особенно тем, которые наиболее уязвимы или наименее способны помочь себе. Выбор, который мы делаем сегодня, напрямую повлияет на то, как разворачивается этот кризис, и на жизнь миллиардов людей. С помощью правильных мер мы можем ограничить его воздействие и шрамы, которые оно оставляет”, — считает Райдер.