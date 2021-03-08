Около сотни активистов приехали к государственной даче в Конча-Заспе, где живет президент Владимир Зеленский, чтобы выразить свое несогласие с заключением Сергея Стерненко и Андрея Антоненко.

Об этом сообщает корреспондент#Букв.

Как известно, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Приговор вызвал волну протестов по всей стране. Участники протестов требовали судебной реформы и освобождения глав Министерства внутренних дел и Офиса генерального прокурора Арсена Авакова и Ирины Венедиктовой.

Несмотря на значительный общественный резонанс, президент Владимир Зеленский в течение двух недель так и не прокомментировал дело Стерненко.

Активисты, возмущенные отсутствием реакции главы государства, в этот понедельник отправились в Конча-Заспу, где живет Зеленский.

Целью акции, как отмечали организаторы, было привлечь внимание президента к двум делам: активиста Сергея Стерненко, которого, по убеждению протестующих, посадили за его деятельность, и ветерана Андрея Антоненко, находящегося за решеткой по обвинению в якобы причастности к убийству журналиста Павла Шеремета уже больше года.

“И хотя Зеленский и его окружение сами признают, что наша судебная система доказала свою непригодность, они не делают ничего, чтобы эта репрессивная машина прекратила отмазывать преступников и отправлять невиновных людей в тюрьму”, — отмечают активисты.

“У невинных заключенных нет времени ждать. Антоненко, Стерненко и многие другие уже за решеткой!” — отмечают они.

В акции в Конча-Заспе приняли участие около сотни человек. Активисты оставили под забором госдачи президента надпись “Свободу Стерненку и Антоненко”, а также большое количество наклеек с лозунгами против полицейского и судейского произвола.

Протестующие жгли файеры и скандировали “Справедливость Стерненко — Справедливость всех”, “Свободу Антоненко, свободу Стерненко” и другие лозунги.

#Буквы вели прямую трансляцию мероприятия в Facebook.