Об этом сообщает корреспондент#Букв.
Как известно, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Приговор вызвал волну протестов по всей стране. Участники протестов требовали судебной реформы и освобождения глав Министерства внутренних дел и Офиса генерального прокурора Арсена Авакова и Ирины Венедиктовой.
Несмотря на значительный общественный резонанс, президент Владимир Зеленский в течение двух недель так и не прокомментировал дело Стерненко.
Активисты, возмущенные отсутствием реакции главы государства, в этот понедельник отправились в Конча-Заспу, где живет Зеленский.
Целью акции, как отмечали организаторы, было привлечь внимание президента к двум делам: активиста Сергея Стерненко, которого, по убеждению протестующих, посадили за его деятельность, и ветерана Андрея Антоненко, находящегося за решеткой по обвинению в якобы причастности к убийству журналиста Павла Шеремета уже больше года.
“И хотя Зеленский и его окружение сами признают, что наша судебная система доказала свою непригодность, они не делают ничего, чтобы эта репрессивная машина прекратила отмазывать преступников и отправлять невиновных людей в тюрьму”, — отмечают активисты.
“У невинных заключенных нет времени ждать. Антоненко, Стерненко и многие другие уже за решеткой!” — отмечают они.
В акции в Конча-Заспе приняли участие около сотни человек. Активисты оставили под забором госдачи президента надпись “Свободу Стерненку и Антоненко”, а также большое количество наклеек с лозунгами против полицейского и судейского произвола.
Протестующие жгли файеры и скандировали “Справедливость Стерненко — Справедливость всех”, “Свободу Антоненко, свободу Стерненко” и другие лозунги.
#Буквы вели прямую трансляцию мероприятия в Facebook.
Заключение Стерненка
Как известно, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко в рамках дела по обвинению в похищении человека. Детальнее об это деле — по сссылке.
Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества. Такой же приговор получил другой фигурант дела — Руслан Демчук.
Активиста поместили в СИЗО Одессы. Однако его адвокаты просили перевести Стерненко из одесского СИЗО в Киев (мотивируя это тем, что пребывание в СИЗО Одессы “несет реальную угрозу жизни и здоровью” активиста). Впоследствии стало известно, что Стерненко решили перевести в отдельную камеру одесского СИЗО.
Находясь в СИЗО, Стерненко написал письмо всем, кто его поддерживает. Он призвал не молчать и освобождать тех, кого несправедливо осудили.
23 февраля на улице Банковой возле Офиса президента состоялась крупная акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого посадили на 7 лет и 3 месяца. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В результате были задержаны 24 человека. Несколько десятков полицейских пострадали в результате столкновений.
27 февраля участники протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко пришли к Офису генерального прокурора в Киеве. Кроме того, акция состоялась у Офиса президента.
Очередная акция протеста в поддержку активиста состоится 9 марта.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
- Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей более года — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не было смягчено за это время.