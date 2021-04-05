Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь раскритиковал заявление пресс-секретаря президента Юлии Мендель о том, что в Украине есть "украинский" русский язык.

Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.

Креминь отметил, что согласно статье 10 Конституции Украины, единственным государственным языком в Украине является украинский. Он напомнил, что три недели назад Владимир Зеленский сказал, что в нашей стране государственным языком является один – украинский, и для него должны быть созданы лучшие условия.

“Если продолжить его слова, то должен имплементироваться и эффективно действовать закон о языке. Итак, к концу года, как это определено стратегией действий правительства на 2021, должна появиться государственная программа развития и освоения украинского языка. В то же время имеем сегодня слова пресс-секретаря президента. У меня возникает простой вопрос: мы теперь на кого ориентируемся? ” – сказал омбудсмен.

По его словам, заявление Мендель не имеет никаких перспектив, а вопрос языка в Украине “надо закрыть раз и навсегда”.

“Помните: защита языка – это и защита национальных интересов, основ конституционного строя”, – подытожил Кремень.