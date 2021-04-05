Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.
Креминь отметил, что согласно статье 10 Конституции Украины, единственным государственным языком в Украине является украинский. Он напомнил, что три недели назад Владимир Зеленский сказал, что в нашей стране государственным языком является один – украинский, и для него должны быть созданы лучшие условия.
“Если продолжить его слова, то должен имплементироваться и эффективно действовать закон о языке. Итак, к концу года, как это определено стратегией действий правительства на 2021, должна появиться государственная программа развития и освоения украинского языка. В то же время имеем сегодня слова пресс-секретаря президента. У меня возникает простой вопрос: мы теперь на кого ориентируемся? ” – сказал омбудсмен.
По его словам, заявление Мендель не имеет никаких перспектив, а вопрос языка в Украине “надо закрыть раз и навсегда”.
“Помните: защита языка – это и защита национальных интересов, основ конституционного строя”, – подытожил Кремень.
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель считает, что украинский язык и идентичность является значительно шире явлением, чем только противостояние России и нужно заявить, что в Украине есть украинский русский язык.
- Мендель заявила, что фактически в борьбе за язык некоторые украинцы превратились в “ангелов с пеной у рта”, которые вступают в бой за правое дело.