Языковой омбудсмен рассказал, как перейти на украинский язык

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, как быстро можно перейти на общение на украинском языке в повседневной жизни.

Об этом он написал в Facebook.

“С 16 января соответствии со статьей 30 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” обслуживание потребителей, предоставление информации о товарах и услугах должно осуществляться на государственном языке. Поэтому нелишне будет напомнить простые рекомендации, которые помогут быстро перейти на общение на украинском не только в сфере обслуживания”, – написал он.

Вот несколько советов от языкового омбудсмена:

общайтесь украинский с родными, друзьями и даже незнакомцами;

окружите себя украинским везде – читайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку;

общайтесь с носителями украинского, чтобы изучать новые слова и практиковать произношение, читайте истории людей, которым это уже удалось;

всегда говорите украинский в магазине, такси, кафе, требуя соблюдения вашего права на получение информации и услуг на государственном языке;

включите украинский на всех электронных устройствах и в настройках программ, дописывайте украинский в соцсетях;

пользуйтесь украиноязычными версиями сайтов, ищите украинский в поисковых системах;

заведите записную книжку для новых интересных слов, фразеологизмов, крылатых выражений.