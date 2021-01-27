Языковой омбудсмен рассказал, как перейти на украинский язык

Об этом он написал в Facebook.
“С 16 января соответствии со статьей 30 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” обслуживание потребителей, предоставление информации о товарах и услугах должно осуществляться на государственном языке. Поэтому нелишне будет напомнить простые рекомендации, которые помогут быстро перейти на общение на украинском не только в сфере обслуживания”, – написал он.
Вот несколько советов от языкового омбудсмена:
- общайтесь украинский с родными, друзьями и даже незнакомцами;
- окружите себя украинским везде – читайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку;
- общайтесь с носителями украинского, чтобы изучать новые слова и практиковать произношение, читайте истории людей, которым это уже удалось;
- всегда говорите украинский в магазине, такси, кафе, требуя соблюдения вашего права на получение информации и услуг на государственном языке;
- включите украинский на всех электронных устройствах и в настройках программ, дописывайте украинский в соцсетях;
- пользуйтесь украиноязычными версиями сайтов, ищите украинский в поисковых системах;
- заведите записную книжку для новых интересных слов, фразеологизмов, крылатых выражений.
Как известно, в апреле 2019 Верховная Рада приняла Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Он вступил в силу 16 июля 2019.
Этот Закон закрепляет за украинским языком статус единственного государственного, но в нем не говорится о принудительной украинизации. Он не распространяется на язык религиозных обрядов и бытовое общение. Некоторые нормы Закона вступают в силу спустя длительное время после его принятия.
- 16 января вступила в силу статья 30 закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, согласно которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский. #Буквы разбирались, будут ли штрафовать, если говоришь на русском, и развенчали распространенные мифы.