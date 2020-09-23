Об этом говорится на странице Уполномоченного по защите государственного языка в Facebook.

“Мы подготовили открытое обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, ведь как и вы считаем, что изъятие украинской литературы как обязательного учебного компонента из тестовых испытаний абитуриентов – это одна из самых больших угроз как для образовательной реформы, так и в общем для государственной гуманитарной политики, поэтому такие эксперименты нам не нужны”, – говорится в сообщении.

В Офисе омбудсмена, в частности, выдвинули требования сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех и предложили разработать тестовые задания нескольких уровней сложности по украинской литературе для поступающих – в зависимости от того, на какие специальности они будут поступать: гуманитарные или технические.

Также сообщается, что обращение к премьеру уже поддержали вузы, академики, профессора, ученые, шевченковские лауреаты, поэты, писатели и украинские музыканты.