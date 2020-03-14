Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабинета Министров 14 марта.
“Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавируса”, – отметил глава МОЗ Илья Емец.
Техническое исполнение этого решения возложено на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины. Они проведут переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Накануне в Украине была зафиксирована первая смерть вследствие заражения коронавирусом COVID-19. Скончалась пожилая женщина из Радомышля Житомирской области, которая ранее вернулась из Польши. Известно, что она не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. В частности, женщина принимала гостей и ходила в церковь.