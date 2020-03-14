Министерство охраны здоровья Украины будет информировать украинцев о мерах борьбы с коронавирусом COVID-19 с помощью СМС-сообщений.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабинета Министров 14 марта.

“Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавируса”, – отметил глава МОЗ Илья Емец.

Техническое исполнение этого решения возложено на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины. Они проведут переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.