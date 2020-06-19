Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
“Сегодня мы будем инициировать со стороны МОЗ максимально жесткий контроль по соблюдению теми или иными учреждениями условий карантина”, – сказал Степанов.
По его словам, речь идет прежде всего о транспорте, в котором люди не одевают маски, а также о супермаркетах, в которых не соблюдаются социальной дистанции.
“Мы считаем, что должны жесткие ограничения вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений. В том числе, например, ночных клубов”, – отметил Степанов.
У МОЗ также напомнили о необходимости соблюдать ограничения для противодействия эпидемии: используйте защитные маски, следуйте социальной дистанции, мойте руки и пользуйтесь дезинфекторами.
- Напомним, в Украине зафиксировали 921 случай заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.