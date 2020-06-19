Министерство охраны здоровья инициирует установление жесткого контроля за соблюдением правил карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

“Сегодня мы будем инициировать со стороны МОЗ максимально жесткий контроль по соблюдению теми или иными учреждениями условий карантина”, – сказал Степанов.

По его словам, речь идет прежде всего о транспорте, в котором люди не одевают маски, а также о супермаркетах, в которых не соблюдаются социальной дистанции.

“Мы считаем, что должны жесткие ограничения вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений. В том числе, например, ночных клубов”, – отметил Степанов.

У МОЗ также напомнили о необходимости соблюдать ограничения для противодействия эпидемии: используйте защитные маски, следуйте социальной дистанции, мойте руки и пользуйтесь дезинфекторами.