Об этом сообщает экспертная организация StateWatch, которая проанализировала бюджетную программу МОЗ “Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” на текущий год.
Речь идет о закупке 7 млн 890 тыс. 268 доз вакцин до конца 2021 на сумму 4 млрд грн.
Ими планируется вакцинировать 3 945 134 человека из групп риска.
Другие бюджетные программы МОЗ не предусматривают закупку вакцин от COVID-19.
Как отмечают в StateWatch, средние расходы, заложенные в бюджетной программе на закупку вакцины от COVID-19 для одного человека, составляют 504 гривны.
При этом ни производитель, ни название вакцин, на которые рассчитывают в МОЗ, не указаны.
“На сегодняшний день невозможно понять, сколько всего денег уплачено из бюджета за вакцину и кому именно, ведь такая информация не раскрывается МОЗ”, – пояснил глава StateWatch Глеб Каневский.
Как известно, пока в Украину доставили лишь 500 тыс. доз индийской вакцины Covishield, цену на которую в МОЗ не раскрывают (ссылаясь на конфиденциальность контрактов). Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
В конце декабря МОЗ уплатило около миллиарда гривен частной фирме “Лекхим” за поставки китайской вакцины CoronaVac, что до сих пор не поставлена в Украину.
В феврале этого года министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и NovaVax.
На прошлой неделе Степанов уверял во время выступления в Верховной Раде, что в ближайшее время ожидается поставка дополнительных партий вакцин. В частности, 1,5 млн доз Covishield ожидают отправки в Украину от индийского Serum Institute.
Зарегистрирована в Украине и ожидается также вакцина CoronaVac от производителя Sinovac Biotech.
Степанов тогда сообщил, что руководство фонда UNICEF заверило его в том, что до конца марта – начала апреля в рамках международной инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая – еще 1,1 млн доз.
Кроме этого, по предварительным договоренностям ожидается поставка уже законтрактованной американской вакцины NovaVax и индийской от Bharat Biotech.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.