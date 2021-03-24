Министерство охраны здоровья Украины планирует закупить почти 8 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 для вакцинации 3,9 млн человек.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch, которая проанализировала бюджетную программу МОЗ “Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” на текущий год.

Речь идет о закупке 7 млн 890 тыс. 268 доз вакцин до конца 2021 на сумму 4 млрд грн. Ими планируется вакцинировать 3 945 134 человека из групп риска.

Другие бюджетные программы МОЗ не предусматривают закупку вакцин от COVID-19.

Как отмечают в StateWatch, средние расходы, заложенные в бюджетной программе на закупку вакцины от COVID-19 для одного человека, составляют 504 гривны.

При этом ни производитель, ни название вакцин, на которые рассчитывают в МОЗ, не указаны.

“На сегодняшний день невозможно понять, сколько всего денег уплачено из бюджета за вакцину и кому именно, ведь такая информация не раскрывается МОЗ”, – пояснил глава StateWatch Глеб Каневский.

Как известно, пока в Украину доставили лишь 500 тыс. доз индийской вакцины Covishield, цену на которую в МОЗ не раскрывают (ссылаясь на конфиденциальность контрактов). Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.

В конце декабря МОЗ уплатило около миллиарда гривен частной фирме “Лекхим” за поставки китайской вакцины CoronaVac, что до сих пор не поставлена в Украину.

В феврале этого года министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и NovaVax.

На прошлой неделе Степанов уверял во время выступления в Верховной Раде, что в ближайшее время ожидается поставка дополнительных партий вакцин. В частности, 1,5 млн доз Covishield ожидают отправки в Украину от индийского Serum Institute.

Зарегистрирована в Украине и ожидается также вакцина CoronaVac от производителя Sinovac Biotech.

Степанов тогда сообщил, что руководство фонда UNICEF заверило его в том, что до конца марта – начала апреля в рамках международной инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая – еще 1,1 млн доз.

Кроме этого, по предварительным договоренностям ожидается поставка уже законтрактованной американской вакцины NovaVax и индийской от Bharat Biotech.