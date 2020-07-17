Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов в интервью “РБК-Украина”.

Что касается мощностей по тестированию в регионах, то они разные. То есть в разных регионах может быть разное количество обращений граждан, а также разные возможности для обработки сданных тестов. Но даже если на какой-то лабораторный центр идет чрезмерная нагрузка, то в МОЗ есть механизмы по перераспределению.

“К примеру, во Львове начался рост количества тестирования, это спровоцировало очереди. Но у нас есть маршруты, куда можем распределить тесты. В данном случае возили в тернопольскую лабораторию, возили в Кропивницкий, в Ровно. Система это четко регулирует”, – рассказал Степанов.

Глава МОЗ сделал акцент на том, что до сентября планируется вдвое увеличить мощности по тестированию населения на коронавирус. Для этого необходимо дождаться получения дополнительного оборудования.

“У нас есть цель к сентябрю увеличить мощности тестирования в два раза. Сейчас доходит оборудование, амплификаторы, доходит новое оборудование по выделению РНК. Мы быстрыми темпами возрождаем систему, которая рушилась пять лет. За четыре месяца мы проделали колоссальную работу”, – рассказал министр.