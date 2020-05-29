Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
В частности, смягчить карантин разрешили в Луганской, Волынской и Закарпатской областях.
В то же время, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области еще не отвечают всем необходимым критериям для ослабления карантина.
Критерии для ослабления ограничений в этих областях следующие:
- инцидентность: среднее количество случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тысяч человек населения должен составлять менее 12 человек;
- загруженность коек в учреждениях охраны здоровья для госпитализации больных коронавирусом – менее 50 %;
- количество ПЦР-тестов и тестов для иммуноферментного анализа должно быть больше чем 12 на 100 тысяч населения в течение 7 дней.
- По состоянию на 28 мая еще семь областей Украины оставались не готовыми к ослаблению карантинных ограничений.