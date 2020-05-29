Министерство охраны здоровья разрешило еще трем областям перейти к новому этапу смягчения карантина.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

В частности, смягчить карантин разрешили в Луганской, Волынской и Закарпатской областях.

В то же время, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области еще не отвечают всем необходимым критериям для ослабления карантина.

Критерии для ослабления ограничений в этих областях следующие:

инцидентность: среднее количество случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тысяч человек населения должен составлять менее 12 человек;

загруженность коек в учреждениях охраны здоровья для госпитализации больных коронавирусом – менее 50 %;

количество ПЦР-тестов и тестов для иммуноферментного анализа должно быть больше чем 12 на 100 тысяч населения в течение 7 дней.