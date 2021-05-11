Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського у вівторок.
Як сповіщалося, 1 березня на порталі державних послуг “Дія” з’явився запис на вакцинацію проти COVID-19. За цей час на вакцинацію у такий спосіб записалися 532 тисячі осіб.
Очільник МОЗ Максим Степанов запропонував впровадити окремі дні (суботу та неділю) аби вакцинувати людей з онлайнової черги.
“Президент підтримав пропозицію міністра охорони здоров’я”, — йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що нерідко на вихідні кількість щеплень проти коронавірусу знижується. Зокрема, в деяких регіонах перестають вакцинувати зовсім. В МОЗ це пояснювали небажанням мобільних бригад виходити на роботу у вихідні дні.
Нагадаємо, в Україні процес вакцинації проти коронавірусу стартував 24 лютого. З того часу щеплення отримали 865 590 людей, з них обидві дози отримали 695 осіб.
Щеплення в Україні роблять вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
З 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 30 квітня до України прибула друга партія вакцини. 9 травня Україна отримала чергову партію цієї вакцини.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield (експорт препарату припинила Індія).