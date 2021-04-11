Министерство охраны здоровья Украины планирует летом этого года открыть в городах-миллионниках крупные центры для вакцинации от коронавируса COVID-19.

Об этом накануне на встрече с журналистами рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, которого цитируют агентства “Укринформ” и “Интерфакс-Украина”.

В то же время он отметил, что такие центры смогут “оправдать себя”, только если будет достаточно вакцин.

“У нас есть мобильные бригады, прививочные пункты. А также мы хотим сделать как минимум в городах-миллионниках прививочные центры. Киев, Харьков, Запорожье, Одесса – это 100% они там себя могут оправдать, но только тогда, когда будет достаточное количество вакцины”, – заявил Ляшко.

Он отметил, что такой центр (в частности, в Киеве) может в перспективе вакцинировать до 10 тысяч человек в сутки.

По словам Ляшко, сейчас “прописывается алгоритм работы таких центров” (в частности, на базе выставочных центров).

По словам Ляшко, первые центры вакцинации (с учетом графика поставки вакцин) могут открыться в июне-июле.

Главный санврач напомнил, что, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое ввел в действие своим указом президент Владимир Зеленский, до конца 2021 года должны быть провакцинированы 70% взрослого населения Украины (или 24 млн человек старше 18 лет).

В то же время в МОЗ рассматривают два сценария проведения вакцинации. Как отметил Ляшко, один из них – оптимистический, при котором за месяц может быть осуществлено до 10 млн прививок на всех платформах. Также есть и пессимистический сценарий, при котором будет происходить до 4,5 млн прививок от COVID-19 в месяц.

В среднем, по словам Ляшко, должно осуществляться 6-7 млн прививок в месяц.