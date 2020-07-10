Об этом во время брифинга сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Конечно, мы хотим, чтобы наши дети вернулись к обычному режиму обучения. Чтобы они пошли в школу, особенно – 1 сентября. Дети, которые идут в первые классы – это для нас очень важно. Именно при таких условиях мы и выходим и когда разрабатываем механизмы, каким именно образом они будут учиться. Но COVID-19 вносит свои коррективы, поэтому мы сейчас в условиях адаптивного карантина разрабатываем механизмы, правила, каким образом наши дети будут учиться, при каких условиях они могут учиться в обычном режиме, при каких условиях они будут учиться в дистанционном режиме, и как мы можем совместить эти два способа. Вместе с МОН мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы”, – отметил Степанов.

Он также добавил, что эти правила будут выписаны в течение недели – 10 дней, и тогда о них сообщат общественности.