Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.
Он уточнил, что Украина ведет переговоры с компаниями-производителями вакцин от COVID-19.
“Мы работаем с производителями, у которых мы будем закупать вакцины. Это производители, которые проходят стадии сертификации вакцин и прошли все клинические испытания. У нас есть уже все предложения, мы их просто отшлифовываем… Мы поставили себе цель, чтобы первую вакцинацию мы начали в феврале 2021 года“, – подчеркнул Степанов.
Министр также напомнил, что Украина получила от механизма COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам от COVID-19) официальное одобрение запроса на получение бесплатной вакцины. Поставка ожидается в конце первого – начале второго квартала 2021 года.
Речь идет о 8 млн доз, которых хватит для вакцинирования 4 млн человек.
(На видео – с 17:09)
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- В Украине в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса COVID-19 люди из различных групп риска (по профессиональным признакам, в связи с заболеваниями и возрастом). Это более 20 млн человек.