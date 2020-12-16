Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

Он уточнил, что Украина ведет переговоры с компаниями-производителями вакцин от COVID-19.

“Мы работаем с производителями, у которых мы будем закупать вакцины. Это производители, которые проходят стадии сертификации вакцин и прошли все клинические испытания. У нас есть уже все предложения, мы их просто отшлифовываем… Мы поставили себе цель, чтобы первую вакцинацию мы начали в феврале 2021 года“, – подчеркнул Степанов.

Министр также напомнил, что Украина получила от механизма COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам от COVID-19) официальное одобрение запроса на получение бесплатной вакцины. Поставка ожидается в конце первого – начале второго квартала 2021 года.

Речь идет о 8 млн доз, которых хватит для вакцинирования 4 млн человек.

(На видео – с 17:09)