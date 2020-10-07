Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Указанный препарат в МОЗ планируют закупать централизованно.

“Мы продолжаем добавлять в наш протокол (лечения COVID-19 – ред.) лекарственные средства, которые очень хорошо себя зарекомендовали, которые дорогостоящие, и мы их закупаем централизовано… Вчера у нас уже закончились клинические испытания, есть соответствующие отчеты. Хорошо себя показали иммуноглобулины, препарат “Биовен” – это препарат украинского происхождения, который у нас используется. Будет собрана соответствующая наша рабочая группа, которая занимается протоколами, это наши ведущие специалисты. Вчера в предварительной беседе с ними (было сказано, – ред.), что они планируют внести это лекарственное средство в протокол лечения. Поскольку он дорогостоящий, мы нашли уже источник, из которого профинансируем и закупим это лекарственное средство для того, чтобы оно было поставлено в наши больницы”, – подчеркнул Степанов.

“Почему мы не делали этого раньше? Потому что нужно было провести клинические испытания. Компания-производитель провела эти клинические испытания, подтвердила эффективность этого лекарственного средства буквально вчера, и мы достаточно быстро внесем его в наш протокол лечения”, – добавил он.

Кроме того, Степанов проинформировал, что ожидается поставка препарата “Ремдесивир”, который показал хорошие результаты при лечении больных COVID-19 за рубежом (он не производится в Украине и не зарегистрирован в нашей стране). Это средство, по словам Степанова, также закупается централизованно.

(На видео – с 11:30)

СПРАВКА. “Биовен” является иммунологически активной белковой фракцией (IgG), выделенной из плазмы крови человека, очищенной и концентрированной методом фракционирования этиловым спиртом.

Действующим компонентом являются антитела, обладающие специфической активностью против различных возбудителей заболеваний — вирусов и бактерий (в том числе гепатита А и В, цитомегаловируса, герпеса человека, ветряной оспы, гриппа, кори, паротита, полиомиелита, краснухи, коклюша, стафилококка, кишечной палочки, пневмококка, столбнячного и дифтерийного токсина).