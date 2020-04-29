Министерство охраны здоровья Украины направит на дофинансирование медучреждений в регионах 241,8 млн грн, которые будут выделены из субвенции.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов.

“С целью урегулирования ситуации с критическим недофинансированием медучреждений, которое мы очень остро ощутили со стартом второго этапа реформы с 1 апреля, Министерство охраны здоровья совместно с Минфином отработали вопрос получения в апреле средств субвенции, предусмотренной для регионов на октябрь-декабрь, в размере 241,8 млн грн. Эти средства перераспределят регионам уже сегодня-завтра”, – подчеркнул он.

Степанов уточнил, что средства пойдут на финансирование медучреждений, которые получили недофинансирование и которым не хватает средств на зарплаты.

Глава МОЗ также рассказал, что в ближайшее время министерство представит свое видение реформы в сфере медицины. Степанов уточнил, что МОЗ в ходе аудита системы здравоохранения пытался изучить проблемы, которые возникли после старта второго этапа медреформы.

“Мы уже заканчиваем аудит. В ближайшие дни мы предложим реальный механизм, каким образом будем финансировать медучреждения, каким образом будем реформировать нашу медицину. Мы не пойдем тем путем, которым шли. Мы можем развивать нашу медицину, построить медицину, которая нужна всем нам. Мы уже разработали соответствующие механизмы, начнем внедрение на следующей неделе”, – отметил он.

(На видео – с 5:25)