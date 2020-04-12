Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об упражнении, которое предусматривает задержку дыхания на 10 секунд. Согласно распространенной информации, если человек смог это выдержать, то инфицирования у него нет. МОЗ опроверг эту информацию.

“Это дыхательное упражнение не может определить отсутствие или наличие у вас COVID-19. Обратитесь к семейному врачу, если подозреваете COVID-19 у себя или близких”, — заявили в МОЗ.

Там добавили, что с начала эпидемии коронавируса распространяется много мифов о том, как якобы можно уберечься от болезни или как самостоятельно обнаружить коронавирус в организме.

“Призываем при появлении любых респираторных симптомов не заниматься самолечением, а обратиться к семейному врачу. У медицинских работников есть четкий алгоритм действий, они смогут проверить, болеете ли вы COVID-19”, — подчеркнули в МОЗ.