Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в Telegram-канале.
Предоставление стоматологических услуг возобновили в рамках первого этапа ослабления карантина.
Так, в соответствии с требованиями МОЗ, во время карантина стоматологические клиники должны принимать клиентов лишь по предварительной записи с интервалом минимум в 15 минут. Во время записи и в день приема клиентов должны опрашивать о состоянии их здоровья и наличии симптомов коронавируса.
Посетители стоматологических клиник должны иметь доступ к антисептикам и жидкому мылу. Доступ сопровождающих запрещен, исключением является лишь сопровождение детей до 14 лет, лиц с ограниченными возможностями или преклонного возраста. Клиенты должны ожидать своей очереди за пределами помещения клиники. Пребывание клиентов в стоматологическом кабинете должно быть изолированным.
Персонал стоматологических клиник перед началом работы должен проходить обязательный температурный скрининг и иметь средства индивидуальной защиты: респираторы без клапана, герметичные очки, щиток для лица и шапочка.
После каждого клиента необходимо проводить уборку и дезинфекцию. Кроме того, рекламная продукция, журналы и игрушки должны быть убраны, во время карантина их наличие запрещено.
- Министерство охраны здоровья разработало детальный план выхода из карантина, который разделен на 4 этапа. Каждому из них соответствуют определенные критерии и смягчения.
- 11 мая в Украине начали ослаблять карантинные ограничения: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).