Об этом Степанов заявил в эфире канала NewsOne.
В случае, если ВОЗ будет рекомендовать российскую вакцину и признает ее действенной и безопасной, Украина может вести переговоры о ее закупке.
“Если такое произойдет, тогда будем говорить о закупке любой вакцины, не только российской”, — сказал Степанов.
Однако сегодня подтверждений того, что эта вакцина самом деле является действенной, у МОЗ нет.
“У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций относительно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасна, у Министерства охраны здоровья не существует”, – подчеркнул министр.
Напомним, ранее нардеп от “Слуги народа” Александр Качура заявил, что “если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать”. Из-за этого его коллега по фракции Елизавета Богуцкая назвала “тупым сапогом”. В ответ Качура заявил, что обратятся в суд.
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