Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса, если она пройдет все испытания и будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом Степанов заявил в эфире канала NewsOne.

В случае, если ВОЗ будет рекомендовать российскую вакцину и признает ее действенной и безопасной, Украина может вести переговоры о ее закупке.

“Если такое произойдет, тогда будем говорить о закупке любой вакцины, не только российской”, — сказал Степанов.

Однако сегодня подтверждений того, что эта вакцина самом деле является действенной, у МОЗ нет.

“У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций относительно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасна, у Министерства охраны здоровья не существует”, – подчеркнул министр.

Напомним, ранее нардеп от “Слуги народа” Александр Качура заявил, что “если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать”. Из-за этого его коллега по фракции Елизавета Богуцкая назвала “тупым сапогом”. В ответ Качура заявил, что обратятся в суд.