Министерству охраны здоровья Украины необходимы еще 6,5 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса COVID-19.

Об этом рассказал сегодня на заседании правительства глава МОЗ Максим Степанов.

“МОЗ нужна поддержка всех членов правительства. Поскольку в доступе к вакцине в глобальном масштабе сегодня наблюдается ситуация вестернов: кто сильнее – тот забирает все. Отдельное обращение к Министерству финансов: мы уже проводили совещание под председательством премьер-министра о дополнительном финансировании. Чтобы выполнить национальный план и сделать прививки 70% граждан Украины, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин”, – отметил министр.

Степанов напомнил, что когда формировался государственный бюджет на 2021 год, МОЗ предлагало выделить на закупку вакцин 15,1 млрд гривен, однако получило 4 млрд грн с обещанием в случае необходимости оперативно дофинансировать закупки.

“На сегодняшний день эта потребность, по нашим подсчетам, ориентировочно составляет около 6,5 млрд гривен”, – подчеркнул Степанов.

Глава МОЗ на заседании вновь заявил о цели до конца 2021 года вакцинировать от коронавируса COVID-19 70% взрослого населения Украины. По его словам, для этого нужно делать 6 млн прививок от COVID-19 в месяц (или 270 тысяч прививок в сутки без выходных).

(На видео – с 17:55)

Каким препаратом вакцинируют украинцев?

Как известно, украинцев сейчас вакцинируют препаратом Covishield. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.

Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield 23 февраля (ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).

В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад.

Министерство охраны здоровья Украины также дало разъяснения о возможных побочных реакциях на вакцину Covishield. Это: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота утомляемость, бессонница.

В МОЗ заверили, что “эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации”.

Чем будут вакцинировать украинцев во время второй (повторной) прививки пока непонятно, поскольку Индия приостановила экспорт вакцины, что изготавливается Индийским институтом сыворотки по лицензии AstraZeneca, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас не существует данных о взаимозаменяемости вакцин от коронавируса COVID-19, произведенных на разных платформах. Поэтому вторая прививка не может осуществляться другой вакциной. В то же время Ляшко заверил, что украинцы, которые были привиты вакциной Covishield, смогут получить вторую дозу в конце мая 2021 года.

Также в Украину доставили первые 215 тысяч доз вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Ее планируют применить для вакцинации маломобильных пожилых людей и их опекунов.