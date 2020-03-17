МОЗ намерено обязать больницы переносить плановые операции и госпитализации, чтобы освободить места в отделения интенсивной терапии для лечения больных COVID-19.

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщил замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам замминистра, сейчас МОЗ продолжает интенсивно готовить и перепрофилировать больницы, чтобы система здравоохранения смогла принять большее количество пациентов с COVID-19 в случае вспышки заболевания.

Также Ляшко сообщил, что МОЗ намерено обязать больницы переносить плановые операции и госпитализации, чтобы освободить как можно больше мест в отделения интенсивной терапии.

“Будет подписан документ, который сегодня обяжет приостанавливать проведение плановые операции хуриргического вмешательства, а также плановые госпитализации, чтобы уменьшить количество людей, которые находятся в больницах. Это потенциально освобождает аппараты искусственной вентиляции легких, которые могут использоваться [для лечения пациентов с COVID-19] в инфекционных отделениях, и бригады профессиональных реаниматологов, которые могут спасти жизни в случае необходимости”, — подчеркнул он.

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