Министерство здравоохранения предлагает для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для парикмахерских и салонов красоты.

Проект распоряжения главного санитарного врача опубликован на сайте МОЗ.

Так, салонам красоты рекомендуют:

– организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой, не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градусов или с признаками ОРВИ;

– прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции в 1,5 м;

– запретить пребывание сторонних лиц в заведении, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью;

– организовать на входе место для дезинфекции рук;

– организовать одновременное пребывание клиентов по расчету не более одного человека на 10 кв. м площади, допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах;

– между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 2 м.;

– работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки;

– проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Кроме того, персонал должны обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов. Также заведение должно информировать клиентов по поводу ограничений, нанести маркировку для соблюдения дистанции, проводить влажную уборку не реже чем каждые два часа и в конце смены, а также не привлекать к работе сотрудников из групп риска.

Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.

Напомним, что карантин был продлен до 22 мая. При этом с 11 мая предусматриваются определенные смягчения карантинных ограничений.