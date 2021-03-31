Министерство охраны здоровья ожидает очередного повышения уровня заболеваемости коронавирусом и госпитализации в течение ближайшей недели или двух.

Об этом во время заседания правительства сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Ситуация остается достаточно напряженной, мы прогнозируем рост количества больных, как следствие – количества госпитализаций в течение не менее ближайшей недели-двух”, – сказал Степанов.

Он отметил, что адаптивный карантин, который сегодня действует в стране – это лучшая стратегия, которая неоднократно показала свою эффективность.

Степанов также уточнил, что наиболее напряженная ситуация сейчас в Киеве.

“У нас на сегодня (показатель – ред.) составляет 85,8 % – это самый высокий показатель по стране”, – заявил Степанов.

Кроме того, достаточно напряженной остается ситуация в Житомирской, Одесской и Киевской областях.

“Это те регионы, где достаточно критическая ситуация наполненности коек с кислородом”, – отметил министр.