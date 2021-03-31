Об этом во время заседания правительства сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.
“Ситуация остается достаточно напряженной, мы прогнозируем рост количества больных, как следствие – количества госпитализаций в течение не менее ближайшей недели-двух”, – сказал Степанов.
Он отметил, что адаптивный карантин, который сегодня действует в стране – это лучшая стратегия, которая неоднократно показала свою эффективность.
Степанов также уточнил, что наиболее напряженная ситуация сейчас в Киеве.
“У нас на сегодня (показатель – ред.) составляет 85,8 % – это самый высокий показатель по стране”, – заявил Степанов.
Кроме того, достаточно напряженной остается ситуация в Житомирской, Одесской и Киевской областях.
“Это те регионы, где достаточно критическая ситуация наполненности коек с кислородом”, – отметил министр.
- С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Максим Степанов впоследствии сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- Более 60% украинцев поддерживают введение жесткого карантина (локдауна) при росте уровня заболеваемости коронавирусом COVID-19. При этом 26% высказались за локдаун на всей территории Украины (общенациональный локдаун). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23-24 марта 2021 года.