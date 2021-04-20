Про це поінформував в ефірі телеканалу “1+1” заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Йдеться про вакцину в рамках глобальної ініціативи COVAX.

За словами Ляшка, ці дози планують використати за два-три дні, щоб продемонструвати “спроможності системи охорони здоров’я” з вакцинації громадян.

“У нас найближчими днями, ось уже на 22 квітня, був запланований черговий рейс і поставка вакцини AstraZeneca в рамках глобальної ініціативи COVAX. Це 367 тисяч доз. Ми хочемо її використати буквально за два-три дні, щоб показати всім спроможності системи охорони здоров’я. Бо коли я кажу, що ми готові і можемо робити 90-100 тисяч (щеплень, – ред.) мінімум на день, це не віриться, бо ми робимо зараз по 14-20 тисяч”, – зазначив Ляшко.

Він також підтвердив, що в МОЗ є “амбітний план” щодо вакцинації 70% громадян до кінця року.

“До кінця 2021 року амбітний план вакцинувати 70% населення України”, – заявив Ляшко, уточнивши, що це 24 млн людей.

За словами головного санлікаря, цей план можна буде виконати “за низки умов”, але в першу чергу “має бути вакцина на території держави”.

(На відео – з 4:20)