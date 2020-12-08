Об этом Степанов заявив в эфире “Украина 24”.
Министр напомнил, что правительство должно объявить свой план действий по введению жесткого карантина в среду, 9 декабря.
“Мы завтра уже финализируем этот документ и завтра на правительстве… Проходят последние наши консультации с коллегами, потому что, вы знаете, по порядку МОЗ разрабатывает, отправляет другим коллегам, и они визируют или вносят изменения”, — отметил он.
Комментируя информацию о том, что локдаун может начаться 2 января, Степанов заявил, что речь вряд ли идет именно об этой дате.
“2 января… Я вот услышал от вас, слышал от многих других людей. Но я думаю, что это будет не 2 января”, — заявил министр.
- В пятницу, 4 декабря, представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что советовал правительству не вводить локдаун в декабре.
- Также сообщалось Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
- Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.