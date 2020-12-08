Министр охраны Украины Максим Степанов заявил, жесткий карантин в Украине вряд ли будет введен 2 января.

Об этом Степанов заявив в эфире “Украина 24”.

Министр напомнил, что правительство должно объявить свой план действий по введению жесткого карантина в среду, 9 декабря.

“Мы завтра уже финализируем этот документ и завтра на правительстве… Проходят последние наши консультации с коллегами, потому что, вы знаете, по порядку МОЗ разрабатывает, отправляет другим коллегам, и они визируют или вносят изменения”, — отметил он.

Комментируя информацию о том, что локдаун может начаться 2 января, Степанов заявил, что речь вряд ли идет именно об этой дате.

“2 января… Я вот услышал от вас, слышал от многих других людей. Но я думаю, что это будет не 2 января”, — заявил министр.