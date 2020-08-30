В воскресенье, 30 августа, Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран красной и зеленой зон с распространением коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Список “красных” уменьшился на 8 стран. Так, в красную зону попали 57 стран мира, тогда как в зеленую – 136. В красной зоне до сих пор остаются Черногория, Албания, Израиль, Молдова, Испания, Румыния и Соединенные Штаты Америки.

Отметим, список “зеленых” стран, в частности, пополнился Бельгией, Казахстаном и Индией. Также в зеленой зоне Египет, Турция, Болгария, Хорватия, Грузия, Россия, Франция, Польша, Греция, Германия и Беларусь.

Как известно, лица, которые приезжают в Украину из стран красной зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию. При въезде с “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.