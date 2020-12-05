Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

В списке указана информация о более чем 190 государств, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Список стран с “красной” зоны, в который вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине, сократился на две страны.

В перечень “зеленой” зоны сейчас входят 158 стран, в том числе Великобритания, Нидерланды, Испания, Франция, Бельгия, Германия, Греция, Россия, Беларусь, Канада, Израиль, Египет.

В “красном” списке оказалось 36 стран, среди них: Грузия, Хорватия, Польша, Португалия, Италия, США, Венгрия, Чехия, Швеция, Румыния и Швейцария.