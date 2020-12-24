МОЗ обновил перечень стран «красной зоны»: что изменилось

У четвер, 24 грудня, Міністерство охорони здоров’я України оновило списки країн "червоної" та "зеленої" зон. Переліки сформовано з урахуванням показників кількості активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.

Об этом говорится на сайте МОЗ.

Отметим, что к “красной зоне” попали 45 стран. Неделю назад в списке было 47 стран.

Среди стран “красной зоны” оказались Грузия, Черногория, Словакия, Португалия, Молдова, Румыния, США, Великобритания и Германия.

Италия и Иордания перешли с “красного” в “зеленый” список.

Всего в “зеленом” списке оказалось 148 стран, в частности Польша, Израиль, Албания, Бельгия, Беларусь, Франция, Канада и другие.

Украина включает в “красный” список те страны, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в нашей стране.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию. При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.