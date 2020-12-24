МОЗ обновил перечень стран «красной зоны»: что изменилось

Об этом говорится на сайте МОЗ.
Отметим, что к “красной зоне” попали 45 стран. Неделю назад в списке было 47 стран.
Среди стран “красной зоны” оказались Грузия, Черногория, Словакия, Португалия, Молдова, Румыния, США, Великобритания и Германия.
Италия и Иордания перешли с “красного” в “зеленый” список.
Всего в “зеленом” списке оказалось 148 стран, в частности Польша, Израиль, Албания, Бельгия, Беларусь, Франция, Канада и другие.
Украина включает в “красный” список те страны, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в нашей стране.
Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию. При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.
- Министерство охраны здоровья Украины рекомендует украинцам воздержаться от путешествий в другие страны на новогодние праздники.