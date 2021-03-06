МОЗ оштрафует компанию «Лекхим» за задержку поставки вакцины Sinovac

Covid-19 Украина

обновлено 07.03.2021 в 04:02

Всего:

1394061 (+0)

Болеют:

172769 (+0)

Выздоровели:

1194373 (+0)

Умерло:

26919 (+0)

01:52 Netflix анонсировал cъемки самого дорогого фильма
01:40 Трамп запретил Республиканской партии использовать его имя для сбора средств
00:46 В США еще один конгрессмен подал иск против Трампа из-за штурма Капитолия
00:36 Писательница Аманда Горман пожаловалась на охранника, назвавшего ее «подозрительной»
00:00 Количество противников вакцинации от COVID-19 уменьшается, – CNN

06 марта

23:56 В Ивано-Франковской области вандалы отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко: полиция их нашла
23:37 Переворот в Мьянме: Индию просят вернуть сбежавших полицейских
22:50 Адель официально развелась с мужем спустя семь лет семейной жизни
22:21 Байден отменил строительство стены на границе с Мексикой: этим воспользовались наркокартели
21:47 Разработчика антивирусных программ Макафи обвинили в мошенничестве
21:22 Сенатор-республиканец блокирует назначение главы ЦРУ, требуя ввести санкции против «Северного потока – 2»
21:06 Помощники королевской семьи обвинили Меган Маркл в издевательствах и травле
19:47 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 6 марта
19:37 Патриарх Варфоломей приедет в Украину на 30-ю годовщину независимости
19:26 Власти Калифорнии разрешили открыть парки развлечений в апреле
19:16 Швейцария обеспечит все население бесплатными тестами на COVID-19
19:03 Экстремизм и защита христиан: о чем говорил Папа Римский во время визита в Ирак
18:42 Хакеры атаковали более 20 тыс. организаций в США с помощью уязвимости в программе Microsoft, – Reuters
18:26 ВОЗ призвала компании отказаться от патентов на COVID-вакцины
17:48 Коломойский пытается подорвать демократические процессы в Украине, – Госдеп США
17:44 Основатель Twitter выставил на аукцион свой первый твит: стоимость лота уже достигла $2 млн
Эксклюзив
16:54 В Киеве организовали акцию в защиту Гостиного двора: фото
15:09 Вакцинация от коронавируса: как записаться и какие документы нужны
14:44 Зеленский не проявляет политической воли для реальной борьбы с коррупцией, – Порошенко
14:27 Папа Римский провел историческую встречу с аятоллой Ирака
13:56 Канада одобрила однодозовую COVID-вакцину Johnson & Johnson

МОЗ оштрафует компанию «Лекхим» за задержку поставки вакцины Sinovac

Украинский импортер "Лекхим" задерживает поставки китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Министерство здравоохранения(МОЗ) намерено ввести штрафные санкции.

Суббота, 6 марта 2021, 20:20

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко в комментарии Reuters.

По его словам, Кабмин отклонил просьбу компании “Лекхим” об изменении графика отгрузки и способа измерения эффективности вакцины. На этой неделе компания заверила, что первая партия китайской вакцины прибудет в Украину 15 марта.

Представитель МОЗ отметил, что Украина финансово накажет фармацевтическую компанию из-за задержки доставки препарата Sinovac.

“Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте”, – заявил Иващенко.

При этом он не уточнил, о какой сумме штрафа идет речь. Однако соглашение предусматривает, что Правительство имеет право наложить на поставщика штраф в размере 0,1% от стоимости груза за каждый день задержки.

Что известно о вакцине от Sinovac?

Эффективность. Вакцина от Sinovac называется CoronaVac. Это вакцина на основе инактивированных частиц вируса SARS-CoV-2.

В течение прохождения этой вакциной 3-й, последней фазы клинических исследований, которая проходила в Китае (одновременно с массовой вакцинацией препаратом), в Бразилии, Чили, Индонезии, Филиппинах и Турции, данные о ее эффективности разительно отличались.

8 декабря государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma заявила, что промежуточные данные по испытаниям вакцины Sinovac показали эффективность до 97%.

Бразильский биомедицинский исследовательский центр Институт Бутантан 23 декабря с задержкой и не передавая Sinovac полные результаты испытаний заявил, что эффективность превышает 50% и может достигать 90%. Это вызвало немало вопросов относительно прозрачности исследований. Уже в январе Институт Бутантан обновил свои данные. Там заявили, что “общая эффективность” вакцины едва превышает 50%. Эффективность с учетом случаев, когда те, кто получил вакцину, затем заболели легкой формой или вообще не испытывали, симптомов болезни — 78%.

24 декабря отчиталась Турция. Министерство здравоохранения страны заявило об эффективности вакцины на уровне 91,25%.

Sinovac для украинцев: при каких условиях и за сколько денег. К концу декабря, на фоне новостей из Турции и Индонезии, Украина завершила переговоры с Sinovac по закупке этой вакцины.

30 декабря Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках 1 913 316 доз вакцины Sinovac по цене 504 гривны за дозу (вместе 964 млн гривен, заплаченных авансом). При этом глава ГП “Медицинские закупки Украины” Арсен Жумадилов рассказал, что вакцину можно было закупить дешевле.

Правительство планировало использовать эту вакцину для украинцев, которым не хватит вакцины американского производителя Pfizer/BioNTech с доказанной 95-процентной эффективностью.

По информации СМИ, поставки вакцины от Sinovac могут перенести на апрель.

Теги: Sinovac, вакцина против коронавируса, МОЗ Украины

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook