МОЗ оштрафует компанию «Лекхим» за задержку поставки вакцины Sinovac

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко в комментарии Reuters.

По его словам, Кабмин отклонил просьбу компании “Лекхим” об изменении графика отгрузки и способа измерения эффективности вакцины. На этой неделе компания заверила, что первая партия китайской вакцины прибудет в Украину 15 марта.

Представитель МОЗ отметил, что Украина финансово накажет фармацевтическую компанию из-за задержки доставки препарата Sinovac.

“Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте”, – заявил Иващенко.

При этом он не уточнил, о какой сумме штрафа идет речь. Однако соглашение предусматривает, что Правительство имеет право наложить на поставщика штраф в размере 0,1% от стоимости груза за каждый день задержки.