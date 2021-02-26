Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, один такой случай зафиксирован в Черниговской области, а шесть – в Черкасской.

“По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений семь. Они все несерьезные. Одно сообщение было зарегистрировано в Черниговской области и 6 сообщений – в Черкасской области”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что такие сообщения поступают по электронной системе в Государственный экспертный центр МОЗ, и “каждый случай анализируется”.

“Но не нужно разгонять никакой информационной паники, потому что это предусмотрено инструкцией производителя. Мы все неблагоприятные события отслеживаем и обращаем на это внимание. Но кампания (по вакцинации, – ред.) на сегодняшний день продолжается”, – добавил Ляшко.

Он напомнил, что за минувшие сутки, 25 февраля, в Украине сделали 1179 прививок от COVID-19.

Мужчин за минувшие сутки привито больше, чем женщин: 792 против 387. Но я думаю, что в ближайшее время эта пропорция будет 50 на 50″, – рассказал санврач.

В целом же с начала кампании по вакцинации было привито 1338 человек. Наибольшее количество привитых зафиксировано в Черкасской области (170 прививок).

Вакцинация в нашей стране сейчас проводится вакциной Oxford/AstraZeneca.

(На видео – с 1:05)