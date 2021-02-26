Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, один такой случай зафиксирован в Черниговской области, а шесть – в Черкасской.
“По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений семь. Они все несерьезные. Одно сообщение было зарегистрировано в Черниговской области и 6 сообщений – в Черкасской области”, – отметил Ляшко.
Он уточнил, что такие сообщения поступают по электронной системе в Государственный экспертный центр МОЗ, и “каждый случай анализируется”.
“Но не нужно разгонять никакой информационной паники, потому что это предусмотрено инструкцией производителя. Мы все неблагоприятные события отслеживаем и обращаем на это внимание. Но кампания (по вакцинации, – ред.) на сегодняшний день продолжается”, – добавил Ляшко.
Он напомнил, что за минувшие сутки, 25 февраля, в Украине сделали 1179 прививок от COVID-19.
“Мужчин за минувшие сутки привито больше, чем женщин: 792 против 387. Но я думаю, что в ближайшее время эта пропорция будет 50 на 50″, – рассказал санврач.
В целом же с начала кампании по вакцинации было привито 1338 человек. Наибольшее количество привитых зафиксировано в Черкасской области (170 прививок).
Вакцинация в нашей стране сейчас проводится вакциной Oxford/AstraZeneca.
(На видео – с 1:05)
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.