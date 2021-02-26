В Украине с 24 февраля – дня начала кампании по вакцинации от коронавируса COVID-19 – зафиксировано семь "неблагоприятных событий после иммунизации", "все несерьезные".

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, один такой случай зафиксирован в Черниговской области, а шесть – в Черкасской.

“По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений семь. Они все несерьезные. Одно сообщение было зарегистрировано в Черниговской области и 6 сообщений – в Черкасской области”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что такие сообщения поступают по электронной системе в Государственный экспертный центр МОЗ, и “каждый случай анализируется”.

“Но не нужно разгонять никакой информационной паники, потому что это предусмотрено инструкцией производителя. Мы все неблагоприятные события отслеживаем и обращаем на это внимание. Но кампания (по вакцинации, – ред.) на сегодняшний день продолжается”, – добавил Ляшко.

Он напомнил, что за минувшие сутки, 25 февраля, в Украине сделали 1179 прививок от COVID-19.

“Мужчин за минувшие сутки привито больше, чем женщин: 792 против 387. Но я думаю, что в ближайшее время эта пропорция будет 50 на 50″, – рассказал санврач.

В целом же с начала кампании по вакцинации было привито 1338 человек. Наибольшее количество привитых зафиксировано в Черкасской области (170 прививок).

Вакцинация в нашей стране сейчас проводится вакциной Oxford/AstraZeneca.

(На видео – с 1:05)