Министерство охраны здоровья Украины передало в регионы страны в целом около 900 тысяч тестов на коронавирус COVID-19.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Он отметил, что количество переданных тестов в области зависит от уровня заболеваемости в регионе.

“На сегодня передано в регионы уже 867 тысяч ПЦР-тестов. Передача происходит по следующим критериям. Первое – это количество заболеваний, это способность лабораторий, непосредственно тестируют наших граждан, в соответствии с критериями нашими, также остатки, которые есть в тех или иных областях, чтобы процесс тестирования ни в коем случае не останавливался. Ситуация полностью контролируется. У нас не существует регионов, где бы были проблемы с остатками, чтобы не хватало ПЦР-тестов”, – сказал Степанов.

Он также добавил, что ПЦР-тестирование проводится бесплатно.