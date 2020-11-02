Об этом в интервью “Сегодня” рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Уже есть предварительные сметы, которые дорабатывают. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП Медицинские закупки, чтобы там проанализировали цены и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта”, – сказал он.

Он пояснил, что в полевом госпитале, кроме койко-мест с подведенным кислородом, должны разместить реанимационные отделения и комнаты для медицинского персонала.

В то же время представитель МОЗ предупредил, что открытие временных госпиталей полностью не решит проблему с перегруженностью больниц, поскольку медицинских работников крайне не хватает.

“С увеличением количества медицинских кроватей проблема увеличения количества медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач – это профессия, которая приобретается годами”, – подчеркнул Ляшко.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что Киев для развертывания мобильных госпиталей для больных COVID-19 предложил три объекта: Дворец спорта, Национальный экспоцентр Украины “Международный выставочный центр” и касательно третьего власть пока изучает.