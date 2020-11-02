Об этом в интервью “Сегодня” рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
“Уже есть предварительные сметы, которые дорабатывают. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП Медицинские закупки, чтобы там проанализировали цены и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта”, – сказал он.
Он пояснил, что в полевом госпитале, кроме койко-мест с подведенным кислородом, должны разместить реанимационные отделения и комнаты для медицинского персонала.
В то же время представитель МОЗ предупредил, что открытие временных госпиталей полностью не решит проблему с перегруженностью больниц, поскольку медицинских работников крайне не хватает.
“С увеличением количества медицинских кроватей проблема увеличения количества медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач – это профессия, которая приобретается годами”, – подчеркнул Ляшко.
Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что Киев для развертывания мобильных госпиталей для больных COVID-19 предложил три объекта: Дворец спорта, Национальный экспоцентр Украины “Международный выставочный центр” и касательно третьего власть пока изучает.
- Напомним, за прошедшие сутки, 29 октября, в Киеве был обнаружен 741 новый случай коронавируса COVID-19. Еще 17 пациентов умерли.
- Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что ведомство прорабатывает вопрос по развертыванию мобильных госпиталей для лечения больных коронавирусом COVID-19.