Об этом во время брифинга сообщил министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Степанов отметил, что медики должны получать справедливую зарплату, а не ту, которую они получают сейчас.

“Именно поэтому у нас есть предложение по повышению заработной платы на уровне до 50%, и чтобы эта заработная плата была повышена уже с 1 июля. Понятно, что для этого нужно вносить соответствующие изменения в государственный бюджет, сейчас мы завершаем расчеты для того, чтобы согласовывать эти позиции с Министерством финансов, выносить это на правительство. И будем рассчитывать на соответствующую поддержку”, – рассказал он.

По словам главы МОЗ, заработная плата медработника сейчас на уровне 6-7 тыс. грн. Он отметил, что это одна из самых маленьких заработных плат среди всех профессий и специальностей.

“Такой ситуации нет нигде в мире. И мы в таком состоянии живем все 30 лет. Я убежден, что мы должны повысить заработную плату, сделать профессию медработника, медика, врача престижной. Мы должны не забывать, что наши медики массово выезжают за границу, мы можем оказаться в ситуации, когда они все уедут, и будут правы. Потому что не может государство так относиться к ним”, – подчеркнул Степанов.