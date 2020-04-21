Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов подтвердил, что карантин в нашей стране планируется продлить до 12 мая.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

По словам Степанова, соответствующее решение должно быть принято на ближайшем заседании Кабинета Министров.

“На ближайшее заседание Правительства Министерство охраны здоровья вынесет постановление относительно продления действия карантина. Продлевать мы собираемся до 12 мая”, – отметил Степанов.

Он уточнил, что такой шаг обусловлен ситуацией с распространением коронавируса в Украине.

“Это продление вызвано нашим уровнем заболеваемости и опасностью, которую несет коронавирусная болезнь”, – заявил глава МОЗ.

При этом Степанов подчеркнул, что некоторые карантинные ограничения могут быть смягчены. В частности, могут быть разрешены прогулки в парках, но с определенными ограничениями. Кроме того, планируется открыть библиотеки и музеи (но с соблюдением карантинных требований по соблюдению дистанции и средствам защиты).

(На видео – с 10:15)

Накануне главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко анонсировал продление карантина в Украине до 12 мая.