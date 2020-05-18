Документ, который содержит также временные рекомендации обнародован на сайте МОЗ.

Согласно предложениям министерства, родители должны будут передавать ребенка воспитателю на улице. Температуру детям будут мерить при входе в помещение и еще раз через четыре часа. Если утром она выше 37,2 градуса или у ребенка обнаружат признаки респираторного заболевания, ему придется вернуться домой. Если температуру обнаружили в течение дня, ребенка изолируют, об этом сообщат медикам и родителям.

На входе в учреждение организуют место для обработки рук антисептиком.

Планируется запретить использование тканевых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, пребывание в уличной обуви внутри помещений, проведение массовых мероприятий при участии детей из более чем одной группы и со зрителями.

На период работы в таком режиме рекомендуется предоставлять приоритет активностям на открытом воздухе, а в помещениях по возможности держать детей на максимальном расстоянии друг от друга. Воспитателям будут рекомендовать ограничить занятия и игры, которые предусматривают непосредственный физический контакт между детьми и персоналом, использование большого количества дополнительного инвентаря, сенсорные занятия и игры (например, лепка).

Также будет предусмотрено “адаптивное питание”, чтобы минимизировать количество детей, которые едят одновременно или одновременно находятся за одним столом.

Детский сад должен будет обеспечить постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах; дезинфекцию поверхностей и влажную уборку каждые два часа; регулярное проветривание помещений; централизованный сбор средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в разные контейнеры с крышками и одноразовыми пакетами.

Напомним, что после 22 мая в Киеве, как и в других регионах страны, начнется следующий этап ослабления карантина: начнут работать промышленные рынки.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, большие торогово-развлекательные центры нужно открывать тогда, когда начнет работать метро.