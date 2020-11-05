Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он рассказал, что МОЗ предложит Правительству усилить карантинные ограничения из-за распространения коронавируса COVID-19.
Несмотря на это, министерство будет предлагать разрешить работу детсадов в “красных” зонах карантина. Кроме того, планируется разрешить посещать школы ученикам 1 – 4 классов.
“Мы предлагаем рассмотреть возможность и разрешить работать на территории с “красным” уровнем эпидемиологической опасности детсадам и школам – с 1 по 4 классы”, – отметил Ляшко.
При этом учеников 5-11 классов в министерстве рекомендуют отправлять на дистанционное образование.
(На видео – с 17:16)
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