В Министерстве охраны здоровья Украины предлагают разрешить работу детсадов и начальных классов школ в "красной" зоне карантина.

Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он рассказал, что МОЗ предложит Правительству усилить карантинные ограничения из-за распространения коронавируса COVID-19.

Несмотря на это, министерство будет предлагать разрешить работу детсадов в “красных” зонах карантина. Кроме того, планируется разрешить посещать школы ученикам 1 – 4 классов.

“Мы предлагаем рассмотреть возможность и разрешить работать на территории с “красным” уровнем эпидемиологической опасности детсадам и школам – с 1 по 4 классы”, – отметил Ляшко.

При этом учеников 5-11 классов в министерстве рекомендуют отправлять на дистанционное образование.

(На видео – с 17:16)