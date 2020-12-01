Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 в то время, как Министерство охраны здоровья Украины в своем запросе предусмотрело 15,1 млрд грн.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

“Мы подали (на вакцинацию от COVID-19, – ред.) 15,1 млрд гривен. Мы рассчитали, кого именно мы должны вакцинировать, исходя из мировых цен на вакцину, которые заявили мировые производители… Сейчас в бюджете стоит 2,6 млрд грн. Мы не можем с этим мириться, я буду с этим бороться и очень рассчитываю на наших народных депутатов”, – отметил он.

Степанов уточнил, что МОЗ рассчитал объем финансирования на вакцинацию от COVID-19 для всех групп риска, среди которых – медики, работники сферы образования, Национальной полиции, люди старше 65 лет.

“Мы рассчитали, что нужно вакцинировать все группы риска – медработников, работников образования, сотрудников Нацполиции, других профессий, а также людей старше 65 лет, людей, которые имеют сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания”, – рассказал министр.

Степанов также проинформировал, что в бюджетном запросе МОЗ на здравоохранение на 2021 год было заложено 296 млрд грн. В то же время в проекте госбюджета-2021, поданном Правительством в Верховную Раду, на здравоохранение предусмотрено 159 млрд грн.

“Мы настаиваем на тех цифрах, которые мы рассчитали в своем бюджетном запросе. Мы рассчитали, что нам нужно 296 миллиардов гривен на финансирование медицины. Это та сумма, которая необходима, чтобы нас действительно качественно лечили… Именно поэтому я не поддержал тот бюджет, который был проголосован на заседании Правительства, потому что общая сумма на медицину вместо 296 млрд гривен – 159 млрд меня не устраивает”, – подчеркнул Степанов.

Он добавил, что 296 млрд гривен закладывались, в том числе, на достойные зарплаты медикам, на закупку лекарств для больниц, на лечение онкологических заболеваний и на вакцинацию от COVID-19.

По словам министра, зарплата врача должна начинаться с 23 тысяч гривен, медсестры – с 17 тысяч, а санитарки – с 12 тысяч.