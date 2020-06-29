В Украине фиксируется более 4 тысяч больных с пневмонией в неделю.

Об этом на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

По его словам, в Украине за последний месяц количество случаев заболевания пневмонией увеличилось более чем вдвое, значительная часть пневмоний – это осложнение COVID-19.

Сейчас все, у кого фиксируется пневмония, обязательно проходят ПЦР-тестирования, независимо от наличия симптомов коронавирусной болезни.

“Приведу статистику. В средине апреля мы фиксировали чуть более 5000 пневмоний в неделю. Потом этот показатель стал падать. Это произошло благодаря тем карантинным ограничениям, которые были введены в нашей стране”, – сказал Степанов.

По состоянию на 11 мая показатель пневмоний фиксировался на уровне 2 143 случая в неделю.

“На сегодняшний день мы регистрируем более 4 тыс. пневмоний в неделю”, – подчеркнул Максим Степанов.