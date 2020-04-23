Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Он отметил, что за последние сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев COVID-19.
“За прошедшие сутки заболели 578 человек, из них 44 ребенка и 123 медработника. Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это стало следствием, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и непосредственно на Пасху”, – подчеркнул Степанов.
Министр уточнил, что за все время эпидемии в Украине заболели 7170 человек, среди которых 475 детей и 1368 медиков.
(На видео – с 3:00)
- В Украине по состоянию на утро 22 апреля было зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 467 новых случаев.
- Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.