Рекордное количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Украине стало следствием нарушения карантина на Вербное воскресенье и Пасху.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он отметил, что за последние сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев COVID-19.

“За прошедшие сутки заболели 578 человек, из них 44 ребенка и 123 медработника. Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это стало следствием, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и непосредственно на Пасху”, – подчеркнул Степанов.

Министр уточнил, что за все время эпидемии в Украине заболели 7170 человек, среди которых 475 детей и 1368 медиков.

(На видео – с 3:00)